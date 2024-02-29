Карту женщина случайно оставила у терминала в торговом комплексе. Вскоре с нее начали списываться средства.

Карту женщина случайно оставила на терминале в торговом комплексе. Вскоре с нее начали списываться средства.

В полицию обратилась пенсионерка из Советского округа. 83-летняя женщина забыла свою банковскую карту у платежного терминала в магазине, который находится в торговом комплексе на Заозерной. Вскоре ей начали приходить уведомления о списании денег. С карты ушло 1500 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что картой расплачивалась неизвестная женщина – это зафиксировала камера видеонаблюдения. Деньги пенсионерки, как установили полицейские, она потратила в овощном и косметическом магазинах.

В Управлении МВД по Омской области просят тех, кто узнал эту женщину или знает что-то о ее местонахождении, сообщить об этом по номерам: 79-35-02, 8-995-848-76-97 или 102.