Омск-Информ
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·Общество

В региональном Заксобрании прошла парламентская встреча. Говорили о патриотизме и нравственном воспитании молодежи.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий впервые посетил Законодательное собрание Омской области, где прошла парламентская встреча, сообщает ГТРК «Иртыш». В заседании участвовали и депутаты Омского городского совета.

Перед началом митрополит подарил всем присутствующим по экземпляру нового издания книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок». На самой встрече говорилось о патриотизме и духовно-нравственном воспитании молодежи как в семье, так и в школах. Разговор затянулся на полтора часа.

После его окончания председатель Законодательного собрания Александр Артемов провел для митрополита Дионисия экскурсию по зданию регионального парламента.

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·Общество

В региональном Заксобрании прошла парламентская встреча. Говорили о патриотизме и нравственном воспитании молодежи.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий впервые посетил Законодательное собрание Омской области, где прошла парламентская встреча, сообщает ГТРК «Иртыш». В заседании участвовали и депутаты Омского городского совета.

Перед началом митрополит подарил всем присутствующим по экземпляру нового издания книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок». На самой встрече говорилось о патриотизме и духовно-нравственном воспитании молодежи как в семье, так и в школах. Разговор затянулся на полтора часа.

После его окончания председатель Законодательного собрания Александр Артемов провел для митрополита Дионисия экскурсию по зданию регионального парламента.

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