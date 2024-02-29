Омск-Информ
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·Общество

Заведение общепита под названием «Лолита» будет работать в торговом комплексе «Триумф».

В омском «Триумфе» появится новый ресторан под названием «Лолита», сообщает НГС 55. Открытие намечено на ближайший понедельник.

Заведение общепита будет работать на первом этаже «Триумфа». Кстати, больше 10 лет на этом же месте было кафе с таким же названием.

Также издание сообщает, что шеф-поваром «Лолиты» станет специалист, занимавший эту позицию в ресторане «РазгуляевЪ». Он тоже располагался в «Триумфе», но на третьем этаже.

·Общество

Заведение общепита под названием «Лолита» будет работать в торговом комплексе «Триумф».

В омском «Триумфе» появится новый ресторан под названием «Лолита», сообщает НГС 55. Открытие намечено на ближайший понедельник.

Заведение общепита будет работать на первом этаже «Триумфа». Кстати, больше 10 лет на этом же месте было кафе с таким же названием.

Также издание сообщает, что шеф-поваром «Лолиты» станет специалист, занимавший эту позицию в ресторане «РазгуляевЪ». Он тоже располагался в «Триумфе», но на третьем этаже.