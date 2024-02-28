Омск-Информ
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·Общество

Занавески, которые защищают от солнца, одновременно грозят штрафами.
Водителей и механиков муниципального транспорта в Омске начали предупреждать о штрафах ГИБДД за шторки на окнах. Как сообщает «НГС55», на муниципальных предприятиях решили, что платить за это должны сами сотрудники.
– В автобусах, на которых явно выделяются шторки или иные предметы в обзоре водителя, будут составляться материалы на водителя и механика. Директор сказал, что оплачивать эти штрафы будут ответственные лица: водитель и механик самостоятельно, возмещения от предприятия не будет. Сделайте объявления в группах, пусть механики следят за этим, для них штрафы немаленькие, – говорится в сообщениях.
Некоторые водители недовольны таким нововведением. Шторки помогают спасаться от солнца, которое слепит, а летом еще и сильно печет.
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·Общество

Занавески, которые защищают от солнца, одновременно грозят штрафами.
Водителей и механиков муниципального транспорта в Омске начали предупреждать о штрафах ГИБДД за шторки на окнах. Как сообщает «НГС55», на муниципальных предприятиях решили, что платить за это должны сами сотрудники.
– В автобусах, на которых явно выделяются шторки или иные предметы в обзоре водителя, будут составляться материалы на водителя и механика. Директор сказал, что оплачивать эти штрафы будут ответственные лица: водитель и механик самостоятельно, возмещения от предприятия не будет. Сделайте объявления в группах, пусть механики следят за этим, для них штрафы немаленькие, – говорится в сообщениях.
Некоторые водители недовольны таким нововведением. Шторки помогают спасаться от солнца, которое слепит, а летом еще и сильно печет.
1738