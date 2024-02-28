Их поймали за рулем с признаками алкогольного опьянения, но от проверки все трое отказались.

Их поймали за рулем с признаками алкогольного опьянения, но от проверки все трое отказались.

Омский гарнизонный военный суд привлек троих военнослужащих к административной ответственности за пьяную езду. Их оштрафовали и лишили водительских прав.

Военнослужащий Огнянников сел за руль, не имея права управления транспортными средствами. Когда его остановили инспекторы ДПС, то заметили признаки опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование, на что он ответил отказом.

В такую же ситуацию попал военнослужащий Диц. В суде он пытался доказать, что автомобилем управляла его жена, а сам он в это время находился на заднем пассажирском сиденье. По словам мужчины, протокол на него составили необоснованно. Суд в это не поверил.

Военнослужащий Евдокимов пытался доказать, что не отказывался от освидетельствования. Якобы он не проследовал в машину сотрудников ДПС только потому, что автомобиль, которым он управлял, собирались эвакуировать, а ему нужно было дождаться владельца.