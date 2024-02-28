Поняв, что самостоятельно ему не выбраться, мужчина бросил угнанный у соседа автомобиль и вернулся домой. Там его задержали полицейские.

Поняв, что самостоятельно ему не выбраться, мужчина бросил угнанный у соседа автомобиль и вернулся домой. Там его задержали полицейские.

Житель поселка Максима Горького в Тарском районе обратился в полицию, обнаружив, что у него угнали автомобиль «Нива». Кто-то проник на территорию дома мужчины: злоумышленник перелез через забор, взломал дверь в гараж и открыл его изнутри. Машину, которой 12 лет, хозяин оценил в 350 тыс. рублей.

Угнанную «Ниву» оперативники нашли в кювете на въезде в поселок. Опросив местных жителей, полицейские вышли на 29-летнего соседа автовладельца, ранее судимого за кражи и незаконное хранение оружия.

– Подозреваемый в содеянном сознался, рассказал, что собирался среди ночи поехать к своей знакомой в Чекрушево. Для этого проник в гараж соседа, в его автомобиль, ключ находился в замке зажигания. Но уехал недалеко, не справившись с управлением, съехал в кювет и забуксовал. Бросив автомашину, пешком вернулся домой, – сообщает УМВД России по Омской области.

На угонщика завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.