Вес готового продукта превысил количество сырья в 22,5 раза, что технологически невозможно.
Сотрудники регионального Россельхознадзора за два месяца выявили 234 нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов.
Так, ИП Карпов С.М производил продукцию из нелогичного объема сырья. Из 8 кг минтая предприятие смогло изготовить 180 кг «Котлет рыбных Дальневосточных». Вес готового продукта превысил количество сырья в 22,5 раза, что технологически невозможно, отметили в ведомстве.
– Таким образом, предприятие ввело в оборот продукцию, изготовленную из сырья неизвестного происхождения (из нелогичного объема сырья), что является нарушением принципа прослеживаемости и требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», – отметили в Россельхознадзоре.
Предпринимателю объявили предостережение, а уполномоченному, который оформил транзакцию, приостановили доступ в ФГИС «ВетИС».