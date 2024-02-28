Омск-Информ
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·Образование

Новую школу на проспекте Космическом оснастили необходимым оборудованием.
В новом инженерном лицее на проспекте Космическом закончили установку оборудования. Теперь в школе появился интерактивный скалодром и 3D-принтер, предназначенный для уроков технологии.
В региональном Минстрое рассказали, что скалодром представляет собой стену с креплениями, к которой подключен компьютер и проектор. Специальное программное обеспечение оснащено датчиком движения, который реагирует на прикосновения. Подобный комплекс позволяет развивать не только физические, но и интеллектуальные способности школьников.
Также учреждение оснастили мебелью, техникой, спортивным инвентарем и другим оборудованием.
Напомним, что прием заявлений на обучение в школе начнется уже с 1 апреля.
·Образование

Новую школу на проспекте Космическом оснастили необходимым оборудованием.
В новом инженерном лицее на проспекте Космическом закончили установку оборудования. Теперь в школе появился интерактивный скалодром и 3D-принтер, предназначенный для уроков технологии.
В региональном Минстрое рассказали, что скалодром представляет собой стену с креплениями, к которой подключен компьютер и проектор. Специальное программное обеспечение оснащено датчиком движения, который реагирует на прикосновения. Подобный комплекс позволяет развивать не только физические, но и интеллектуальные способности школьников.
Также учреждение оснастили мебелью, техникой, спортивным инвентарем и другим оборудованием.
Напомним, что прием заявлений на обучение в школе начнется уже с 1 апреля.