Квартира в новом жилом комплексе Калининграда позволит ее обладателям полной грудью вдыхать свежий воздух Балтийского моря.

Квартира в новом жилом комплексе Калининграда позволит ее обладателям полной грудью вдыхать свежий воздух Балтийского моря.

«Не хотим травить детей»

Обострившиеся в последнее время экологические проблемы Омска все чаще заставляют омичей рассматривать возможность переезда в регионы с более благоприятной обстановкой. Из открытых источников можно видеть, что среди факторов, стимулирующих переезд, таких как смена места работы или учебы, а также семейные обстоятельства, все больше людей принимают решение, ориентируясь именно на уровень экологии в новом месте проживания.

Лейтмотив «не хотим травить детей» вполне объясним и понятен, не всегда понятно, где же следует искать чистый воздух.

Дышать полной грудью

После закрытия большинства международных направлений туризма местные туроператоры отмечают увеличение спроса на отдых внутри России. Сейчас, в преддверии отпускного сезона, жители города чаще обращаются с запросами о стоимости путевок в разные регионы страны. Несмотря на то что Краснодарский край остается популярным направлением, больше внимания привлекает Калининградская область – самый западный регион России, граничащий с Балтийским морем.

Калининградская область – это не только пляжи Балтийского моря и исторические достопримечательности, но также известные курорты и здравницы. Морской воздух благотворно влияет на органы дыхания. После снятия ограничений из-за пандемии туризм в этом регионе значительно вырос. Мягкий климат стал главной причиной переезда в Калининградскую область для многих семей.

Источник долголетия

Удивительно, что многие места в Калининграде включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь можно найти жилье. Продав двухкомнатную квартиру в Омске, можно рассмотреть варианты жилья в городе или рядом с морем.

Близость областного центра Калининграда и побережья поначалу удивляет. Многие при переезде в Калининград отмечают, что раньше тратили много времени на перемещение по городу. В Калининграде можно быстро доехать до моря на машине, на «ласточках» или на общественном транспорте.

Если уж всерьез начать заботиться о здоровье семьи, то следует внимательно выбирать район проживания. Одним из достойных вариантов является новый жилой комплекс в Калининграде «Русская Европа». Здесь представлены квартиры с баней, террасами и зелеными садами на крыше каждого дома.

Есть варианты квартир как в сданных, так и в строящихся домах. На территории комплекса завершается строительство школы, детского сада и поликлиники. Каждый дом оборудован крытым паркингом, детскими и спортивными площадками, футбольным полем и теннисным кортом. «Русская Европа» – это жилье комфорт-класса, не входящее в массовую застройку.

Получить полную информацию о комплексе можно по номеру 8 800 511 99 30 (звонок бесплатный по РФ) или на официальном сайте комплекса. Там же можно оставить заявку на бесплатную консультацию, после чего менеджер подробно расскажет о вариантах переезда в Калининград.

ООО «СЗ «ИК АвангардИнвестПроект». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Реклама