Омск-Информ
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·Происшествия

В настоящее время животному требуется срочная операция. Неравнодушных омичей просят помочь.
Приют для животных «Омские хвостики» сообщил о бездомной собаке, которую сбила машина. Пострадавшее животное сразу же привезли на рентген, который показал в теле собаки пули.
– Мало того что в песика кто-то стрелял, так еще и на пешеходном переходе сшибли, – рассказали в приюте.
Животное не может встать и мучается от боли: у него порвана связка и сломана кость. В настоящее время собаке требуется срочная операция, на которую нужно собрать более 37 тыс. рублей. Неравнодушных омичей просят помочь в сборе средств.
·Происшествия

В настоящее время животному требуется срочная операция. Неравнодушных омичей просят помочь.
Приют для животных «Омские хвостики» сообщил о бездомной собаке, которую сбила машина. Пострадавшее животное сразу же привезли на рентген, который показал в теле собаки пули.
– Мало того что в песика кто-то стрелял, так еще и на пешеходном переходе сшибли, – рассказали в приюте.
Животное не может встать и мучается от боли: у него порвана связка и сломана кость. В настоящее время собаке требуется срочная операция, на которую нужно собрать более 37 тыс. рублей. Неравнодушных омичей просят помочь в сборе средств.