Питомец с испуга не сразу дался в руки сотруднику МЧС, а пытался убежать. Но все закончилось хорошо.

Питомец с испуга не сразу дался в руки сотруднику МЧС, а пытался убежать. Но все закончилось хорошо.

Вчера вечером в квартире одной из пятиэтажек Кировского округа загорелся диван. Из окна повалил дым, это заметили прохожие и позвонили на номер 101.

– Эвакуировать никого не пришлось, двое жильцов самостоятельно вышли на улицу. В квартире, откуда шел дым, никто не отзывался и не открывал дверь. Ее огнеборцам пришлось вскрывать с помощью специального инструмента, – рассказали в МЧС.

Пока пожарные тушили диван, звено газодымозащитников проверило комнаты. В дальней комнате на окне, среди копоти и дыма, сидела кошка.

– Первое, что я заметил в этой комнате, – белый комочек и огромные испуганные глаза. Мне казалось, кошечка смотрит на меня в упор и просит помощи. Но в руки она сразу не далась, запаниковала, пыталась убежать, – поделился пожарный-спасатель 31-й пожарно-спасательной части Антон Парфенов.

Домашнего питомца передали хозяевам, которых не было дома во время происшествия. В результате пожара в квартире повреждены внутренняя отделка, диван и вещи домашнего обихода на трех квадратных метрах. Причину возгорания выясняют эксперты.