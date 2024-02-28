Женщина испугалась, что на нее оформят кредит, и согласилась продать свое жилье.

Женщина испугалась, что на нее оформят кредит, и согласилась продать свое жилье.

Омская пенсионерка оказалась жертвой мошенников. 72-летней женщине позвонили некие полицейские из Москвы, которые предупредили, что на нее с помощью генеральной доверенности пытаются оформить кредит мошенники. Якобы преступники даже внесли залог за квартиру омички.

Женщина испугалась и под давлением женщины-следователя продала свою квартиру на Ленинградской площади. Звонившая давала пенсионерке указания целых 15 дней.

– В результате квартира была продана через риелторскую компанию по заниженной цене – 2 500 000 рублей, а деньги переданы злоумышленникам. Потерпевшая лично отдала их в руки неизвестному мужчине в сквере на улице 30-летия ВЛКСМ, после чего отчиталась о своих действиях лжеполицейским, – рассказали в полиции.

Спустя время пенсионерка поняла, что была обманута. Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.