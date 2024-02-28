Омск-Информ
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·Образование

О необходимости проведения работ губернатору Виталию Хоценко сообщили местные жители во время сентябрьской встречи.
В Кейзесской школе Седельниковского района завершают ремонт спортзала. О необходимости проведения работ губернатору Виталию Хоценко сообщили местные жители во время сентябрьской встречи. Глава региона лично контролировал ход проведения работ. На ремонт и оснащение объекта было выделено 3,5 млн рублей.
– О том, что пространство нуждается в обновлении, рассказали жители на встрече в сентябре, и уже совсем скоро спортзал будет готов встретить ребят. Уверен, детям понравится, – отметил Хоценко.
В настоящее время в спортзале красят стены и устанавливают волейбольные сетки, баскетбольные кольца, шведскую стенку и другое спортивное оборудование.
·Образование

О необходимости проведения работ губернатору Виталию Хоценко сообщили местные жители во время сентябрьской встречи.
В Кейзесской школе Седельниковского района завершают ремонт спортзала. О необходимости проведения работ губернатору Виталию Хоценко сообщили местные жители во время сентябрьской встречи. Глава региона лично контролировал ход проведения работ. На ремонт и оснащение объекта было выделено 3,5 млн рублей.
– О том, что пространство нуждается в обновлении, рассказали жители на встрече в сентябре, и уже совсем скоро спортзал будет готов встретить ребят. Уверен, детям понравится, – отметил Хоценко.
В настоящее время в спортзале красят стены и устанавливают волейбольные сетки, баскетбольные кольца, шведскую стенку и другое спортивное оборудование.