Бывший уголовник шел по улице с ножом. Мужчине не понравилось, что на него залаяла дворняжка. Он перерезал ей горло и выкинул тело в мусорный бак.

Бывший уголовник шел по улице с ножом. Мужчине не понравилось, что на него залаяла дворняжка. Он перерезал ей горло и выкинул тело в мусорный бак.

В селе Татарка Черлакского района произошло жестокое убийство собаки.

Хозяин белой дворняжки обнаружил тело своего питомца в мусорном баке. Он рассказал обо все главе поселения. Оба они обратились в полицию.

Участковый нашел очевидцев преступления, которые рассказали, что с собакой расправился 43-летний местный житель. Вечером мужчина шел по улице. Ему не понравилось, что собака стала лаять на него. Тогда сельчанин, которого когда-то судили за кражу, достал кухонный нож и перерезал дворняжке горло, после чего забросил животное в мусорный бак. Зачем мужчина хранил при себе нож, он внятно не объяснил.

– Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Теперь сельчанину грозит до 80 тыс. рублей штрафа или до 3 лет лишения свободы.