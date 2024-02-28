Омск-Информ
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·Спорт

Вторая домашняя игра с «Ладой» начнется 3 марта не в 17:00, а в 16:30.
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об изменении начала домашних матчей плей-офф в выходные и праздничные дни. Так, вторая домашняя игра начнется 3 марта не в 17:00, а в 16:30.
– Купленные ранее билеты действительны, даже если на них будет указано время 17:00, – отметили в клубе.
Напомним, в первом раунде плей-офф «ястребы» встретятся с тольяттинской «Ладой». Первые игры пройдут в Омске 1 и 3 марта.
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·Спорт

Вторая домашняя игра с «Ладой» начнется 3 марта не в 17:00, а в 16:30.
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об изменении начала домашних матчей плей-офф в выходные и праздничные дни. Так, вторая домашняя игра начнется 3 марта не в 17:00, а в 16:30.
– Купленные ранее билеты действительны, даже если на них будет указано время 17:00, – отметили в клубе.
Напомним, в первом раунде плей-офф «ястребы» встретятся с тольяттинской «Ладой». Первые игры пройдут в Омске 1 и 3 марта.
1261