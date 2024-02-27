Чтобы реконструировать восьмикилометровый участок трассы в Омской области нужно будет изъять земельные участки. Их количество неизвестно.
Во время реконструкции восьмикилометрового участка дороги Кормиловка – Михеевка – Егорьевка, который будет вести к Северному обходу Омска, возникла потребность в изъятии земельных участков. Об этом сообщает «СуперОмск».
– На текущий момент не известно, о каком количестве наделов может идти речь. Предварительно на проведение соответствующих мероприятий, вкупе с необходимостью технического присоединения к местным электросетям, потребуется выделить дополнительно около 400 тысяч рублей. Напомним, максимальная стоимость самих работ по реконструкции дороги, которые должны стартовать в начале мая 2024 года, оценивается в 415,487 миллиона рублей, – сообщает издание.
Подобная практика при проведении масштабного строительства применяется далеко не впервые.