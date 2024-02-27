По словам председателя Госдумы РФ, чтобы избавиться от статуса иноагента, нужно отказаться от денег других стран.

По словам председателя Госдумы РФ, чтобы избавиться от статуса иноагента, нужно отказаться от денег других стран.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, что граждане, признанные иностранными агентами, могут избавиться от этого статуса.

– Для этого лицам, признанным иноагентами, надо отвергнуть подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран, – цитирует Володина РИА «Новости».

Тема поднималась и на прошлой неделе, при обсуждении законопроекта о запрете иноагентам пользоваться соцсетями. Тогда член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских говорил, что иноагент – это не клеймо на всю жизнь. Статус можно снять, но только после устранения всех нарушений, которые привели к его присвоению.