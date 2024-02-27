Три столкнувшиеся легковушки перекрыли значительную часть правой стороны дороги, что серьезно осложнило движение.

Три столкнувшиеся легковушки перекрыли значительную часть правой стороны дороги, что серьезно осложнило движение.

Сегодня вечером в Омске на проспекте Мира, неподалеку от ОмГТУ, по направлению в центр города столкнулись три легковых автомобиля. ДТП серьезно осложнило работу троллейбусов.

Как сообщает Om1, столкнувшиеся автомобили перекрыли почти всю правую сторону проезжей части. Это серьезно осложнило движение.

– Авария в Нефтяниках внесла коррективы в работу троллейбусов – из центра города они следуют только до Телецентра, – сообщает издание.

О пострадавших в ДТП не сообщается.