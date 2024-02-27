Продукцию он прятал под одежду и уходил. Действовать пытался незаметно, но от видеокамеры не спрятаться.

Продукцию он прятал под одежду и уходил. Действовать пытался незаметно, но от видеокамеры не спрятаться.

Двое индивидуальных предпринимателей обратились в полицию. Из их магазинов на Левом берегу, находящихся на улицах Дианова и Лукашевича, кто-то украл парфюмерную продукцию на 12 тыс. рублей в сумме.

– Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что преступления совершил один и тот же человек. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Злоумышленником оказался 41-летний житель Кировского округа, ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Улучив момент, мужчина незаметно брал товары с полок и уходил. Украденное потом продавал незнакомым людям.

На незадачливого воришку завели два уголовных дела. При этом полицейские проверяют его возможную причастность к другим похожим преступлениям, совершенным в Омске.