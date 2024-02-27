В администрации отмечают, что не все предприниматели, очищающие здания своих компаний, поступают со снегом грамотно. За это положен штраф.

В администрации отмечают, что не все предприниматели, очищающие здания своих компаний, поступают со снегом грамотно. За это положен штраф.

В Омске продолжаются рейды, в которых специалисты департамента контроля проверяют, как собственники зданий и управляющие компании очищают территории и крыши зданий от снега. В мэрии напомнили, что ответственные за уборку снега с крыш многоквартирных домов – управляющие компании, а коммерческие объекты содержат их собственники.

Убранные снег и наледь необходимо отвозить на специальные полигоны. Причем для сторонних организаций за это предусмотрена плата – 90 руб. за кубометр. А для собственников домов и социальных организаций талоны на вывоз снега бесплатны – речь идет об объемах 3 куб. м, 5 куб. м и 10 куб. м. Получить талоны можно в окружных администрациях.

В мэрии отмечают, что не все владельцы коммерческих организаций вывозят убранный снег. Некоторые также не огораживают территорию работ лентами – это нарушение правил благоустройства. Если снег или наледь обнаружены на крышах, карнизах или водосточных трубах, то департамент контроля выдает предписание, которое должно исполняться. В противном случае – протокол.

– Наказанием за несоблюдение данных обязанностей является предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до четырнадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, – рассказала советник управления контроля по Советскому и Центральному административным округам департамента контроля Анастасия Багаева.

В администрации напомнили, что все коммерческие организации должны принимать участие в уборке своей территории. В том числе и финансовое. Правда, если такая организация расположена во дворе многоэтажки, то тогда прилегающую территорию содержит местная УК.