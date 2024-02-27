Омск-Информ
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·Происшествия

Салон наполнился дымом. Вагон пришлось остановить, чтобы пассажиры могли выйти.
Сегодня днем на пересечении Лермонтова и 11-й Линии трамвайный вагон начал заполняться дымом. Как сообщили в МЧС, 20 пассажиров спешно покинули транспорт.
Водитель сообщил о задымлении в 15:26. На место происшествия прибыли два пожарных автомобиля с девятью спасателями на борту.
В трамвае произошло короткое замыкание плафона. Он не загорелся.
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·Происшествия

Салон наполнился дымом. Вагон пришлось остановить, чтобы пассажиры могли выйти.
Сегодня днем на пересечении Лермонтова и 11-й Линии трамвайный вагон начал заполняться дымом. Как сообщили в МЧС, 20 пассажиров спешно покинули транспорт.
Водитель сообщил о задымлении в 15:26. На место происшествия прибыли два пожарных автомобиля с девятью спасателями на борту.
В трамвае произошло короткое замыкание плафона. Он не загорелся.
1053