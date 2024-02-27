Омск-Информ
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·Общество

Мужчина смог выловить щуку, судака и даже одного рака. 
В соцсетях омич похвастался результатами своей рыбалки. Мужчина рыбачил в Омске на одном из затонов. Улов омича оказался неплох – судак весом почти 5 кг и щука весом 1 кг, а также рак.
– Еще и рак на удочку ночью клюнул... Рыбалкой доволен, – отметил омич.
Судя по фотографиям, мужчина не стал выпускать рака обратно в реку и сварил его.
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·Общество

Мужчина смог выловить щуку, судака и даже одного рака. 
В соцсетях омич похвастался результатами своей рыбалки. Мужчина рыбачил в Омске на одном из затонов. Улов омича оказался неплох – судак весом почти 5 кг и щука весом 1 кг, а также рак.
– Еще и рак на удочку ночью клюнул... Рыбалкой доволен, – отметил омич.
Судя по фотографиям, мужчина не стал выпускать рака обратно в реку и сварил его.
1122