В документе изложили внешний вид награды, материал, из которого ее будут делать, и правила ношения.

В документе изложили внешний вид награды, материал, из которого ее будут делать, и правила ношения.

Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «О медали «За участие в специальной военной операции». Сегодня документ опубликовали на портале правовой информации.

Медали будут делать из металла с гальваническим покрытием цвета состаренного золота. Диаметр составит 300 мм.