Омск-Информ
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·Политика

В документе изложили внешний вид награды, материал, из которого ее будут делать, и правила ношения.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «О медали «За участие в специальной военной операции». Сегодня документ опубликовали на портале правовой информации.
Медали будут делать из металла с гальваническим покрытием цвета состаренного золота. Диаметр составит 300 мм.
Указ также содержит положение, устанавливающее не только внешний вид медали, но и правила ее ношения: на левой стороне груди ниже государственных наград России. Вместе с медалью будут выдавать удостоверение.
·Политика

В документе изложили внешний вид награды, материал, из которого ее будут делать, и правила ношения.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «О медали «За участие в специальной военной операции». Сегодня документ опубликовали на портале правовой информации.
Медали будут делать из металла с гальваническим покрытием цвета состаренного золота. Диаметр составит 300 мм.
Указ также содержит положение, устанавливающее не только внешний вид медали, но и правила ее ношения: на левой стороне груди ниже государственных наград России. Вместе с медалью будут выдавать удостоверение.