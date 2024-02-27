Омск-Информ
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·Происшествия

Он нес в кармане почти 300 граммов галлюциногенов.
Сотрудники омской патрульно-постовой службы задержали в садоводчестве «Химик» 39-летнего мужчину. Он шел по аллее СНТ и явно что-то искал в снегу. Когда с ним заговорили полицейские, омич сильно нервничал, поэтому его доставили в отдел полиции.
При досмотре у мужчины нашли пакет с грибами (почти 300 граммов). Исследования показали, что в них содержится псилоцин, который изменяет сознание, вызывает галлюцинации и провоцирует соматические нарушения.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.
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·Происшествия

Он нес в кармане почти 300 граммов галлюциногенов.
Сотрудники омской патрульно-постовой службы задержали в садоводчестве «Химик» 39-летнего мужчину. Он шел по аллее СНТ и явно что-то искал в снегу. Когда с ним заговорили полицейские, омич сильно нервничал, поэтому его доставили в отдел полиции.
При досмотре у мужчины нашли пакет с грибами (почти 300 граммов). Исследования показали, что в них содержится псилоцин, который изменяет сознание, вызывает галлюцинации и провоцирует соматические нарушения.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.
1504