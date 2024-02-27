Женщина сообщила потенциальному покупателю все банковские данные и коды из сообщений.

Женщина сообщила потенциальному покупателю все банковские данные и коды из сообщений.

В отдел полиции № 1 с заявлением о краже обратилась 67-летняя жительница Кировского округа. Она рассказала, что опубликовала в интернете объявление о продаже за 50 тыс. рублей многофункциональной кровати для тяжелобольного.

Через время омичке позвонила покупательница, которая заявила, что оплату за кровать переведет на карту ее брат. Пенсионерке действительно позвонил мужчина, который узнал у женщины банковские данные и коды из СМС. После этого доступ в личный кабинет в приложении банка оказался недоступен. Омичка пошла в банк, где узнала, что на нее оформлен кредит в 57 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.