Омск-Информ
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·Происшествия

Судя по всему, мошенники изобрели новый способ воздействия на горожан, чтобы украсть их сбережения.
Омичам стали приходить странные сообщения о проверках от имени мэра. Как сообщает сам Сергей Шелест, мошенники под видом правоохранителей нагнетают эмоциональный фон, используют слова «сверхсекретно», «неразглашение», «очень серьезная ситуация».
– Озвучивается некое имя, звание и должность, сообщается, что этот человек «в погонах» будет перезванивать «моему» собеседнику, чтобы дать дальнейшие указания. Затем происходит звонок, в ходе которого людям предлагается перевести свои средства на некие «секретные счета», сообщить данные своих банковских карт, пароли от личных страниц и так далее, – написал в своем ТГ-канале Шелест.
Глава города просит не реагировать на подобные сообщения и звонки, потому что так преступники просто хотят завладеть деньгами доверчивых граждан.
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·Происшествия

Судя по всему, мошенники изобрели новый способ воздействия на горожан, чтобы украсть их сбережения.
Омичам стали приходить странные сообщения о проверках от имени мэра. Как сообщает сам Сергей Шелест, мошенники под видом правоохранителей нагнетают эмоциональный фон, используют слова «сверхсекретно», «неразглашение», «очень серьезная ситуация».
– Озвучивается некое имя, звание и должность, сообщается, что этот человек «в погонах» будет перезванивать «моему» собеседнику, чтобы дать дальнейшие указания. Затем происходит звонок, в ходе которого людям предлагается перевести свои средства на некие «секретные счета», сообщить данные своих банковских карт, пароли от личных страниц и так далее, – написал в своем ТГ-канале Шелест.
Глава города просит не реагировать на подобные сообщения и звонки, потому что так преступники просто хотят завладеть деньгами доверчивых граждан.
1147