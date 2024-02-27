Как заявили в мэрии города, омолаживание деревьев поможет продлить им жизни и предотвратить несчастные случаи.

Как заявили в мэрии города, омолаживание деревьев поможет продлить им жизни и предотвратить несчастные случаи.

В Омске начали проводить омолаживающую обрезку ветвей деревьев. Работы будут вестись до середины марта.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас в городе более половины деревьев являются возрастными. Поэтому порядка 60 % растений нуждаются в постоянном наблюдении и проведении мероприятий, которые не только помогут продлить срок жизни деревьев, но и предотвратят возможные несчастные случаи.

– В зависимости от состояния дерева используют различные типы обрезки, среди которых: формовочная, санитарная и омолаживающая. Для возрастных деревьев применяют глубокую омолаживающую обрезку, которая предусматривает обрезку ветвей в непосредственной близости от ствола. Такую обрезку эффективно проводить перед весенним периодом, когда растение вступает в активную фазу роста. В летний период часто фиксируют падение «здоровых» ветвей с высоких деревьев, даже при несильном ветре, – добавили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году в Омске высадили порядка 2500 деревьев. В этом году агрономы планируют высадку около 3 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников.