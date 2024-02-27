В рамках инвестпрограммы предприятия за четыре года было освоено почти 2 млрд рублей. В 2024 году объем инвестиций составит 570 млн рублей.

В рамках инвестпрограммы предприятия за четыре года было освоено почти 2 млрд рублей. В 2024 году объем инвестиций составит 570 млн рублей.

В АО «Росводоканал Омск» подвели предварительные итоги исполнения пятилетней инвестпрограммы. Она рассчитана на 2020–2024 годы, а общая сумма инвестиций составляет 2,5 млрд рублей. Фактически за четыре года освоено 1,96 млрд рублей. В планах текущего года – 570 млн рублей инвестиций.

– В течение срока действия инвестиционной программы мы стремились к ежегодному выполнению мероприятий. В 2021 и 2022 годах смогли перевыполнить плановые объемы. В 2023 году общая сумма вложений составила 648 млн рублей, – сообщил генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.

В числе крупных и значимых событий – завершение строительства каталитической установки сжигания осадка общей стоимостью 373 млн рублей. Этот проект важен не только для Омска, но и для других регионов и стран. Проблема безопасной утилизации осадка сточных вод стоит практически перед каждым водоканалом. Технология, реализованная в Омске, доказала свою работоспособность, второе преимущество – ее экологическая безопасность. Так, полученную на выходе золу, можно использовать в дорожном строительстве.

В 2023 году завершены и введены в эксплуатацию два крупных технологических проекта на очистных сооружениях канализации – это строительство песколовок и внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила. Затраты на их реализацию составили 563 млн рублей.

На трех водопроводных насосных станциях третьего подъема установлены мощные насосные агрегаты общей стоимостью 95 млн рублей. В течение 2020–2023 годов были реконструированы магистральные коллекторы больших диаметров на сумму 660 млн рублей и водоводы на 141 млн рублей. Это ключевые сети коммунальной инфраструктуры, которые подают воду и отводят сточные воды у большого количества потребителей. Оценка их состояния и продление срока службы стратегических городских коммуникаций – приоритетная задача Омского водоканала.

По соглашению с администрацией Омска предприятие ежегодно проводит реконструкцию муниципального имущества на сумму, равную арендной плате. За период 2020–2023 годов был выполнен объем работ стоимостью 1,14 млн рублей.

Кроме выполнения мероприятий инвестиционной программы, Омский водоканал ежегодно строит сети водопровода и канализации для подключения новых абонентов. За 2020–2023 годы построено сетей на 240 млн рублей.