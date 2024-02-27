Омск-Информ
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·Общество

Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.
В Омске увеличилось количество студий в новостройках. По информации аналитиков «Авито Недвижимости», за год в городе подобных квартир площадью до 25 кв. м стало больше в четыре раза. 
Кроме того, в Москве подобного типа недвижимости стало на 18 % больше, в Санкт-Петербурге – на 11 %. В Калининграде количество студий выросло в 6 раз, в Волгограде – в 5 раз.
В целом по стране спрос на студии вырос на 33,3 %. Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.
·Общество

Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.
В Омске увеличилось количество студий в новостройках. По информации аналитиков «Авито Недвижимости», за год в городе подобных квартир площадью до 25 кв. м стало больше в четыре раза. 
Кроме того, в Москве подобного типа недвижимости стало на 18 % больше, в Санкт-Петербурге – на 11 %. В Калининграде количество студий выросло в 6 раз, в Волгограде – в 5 раз.
В целом по стране спрос на студии вырос на 33,3 %. Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.