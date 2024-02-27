Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.

Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.

В Омске увеличилось количество студий в новостройках. По информации аналитиков «Авито Недвижимости», за год в городе подобных квартир площадью до 25 кв. м стало больше в четыре раза.

Кроме того, в Москве подобного типа недвижимости стало на 18 % больше, в Санкт-Петербурге – на 11 %. В Калининграде количество студий выросло в 6 раз, в Волгограде – в 5 раз.

В целом по стране спрос на студии вырос на 33,3 %. Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с растущим спросом на наиболее доступное жилье.