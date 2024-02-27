Омск-Информ
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·Общество

Такую льготу планируют установить для горожан власти, однако официально документ пока не подписали.
Мэрия подготовила проект решения Омского городского Совета об установлении льготы по оплате проезда в общественном транспорте. Талоны на поездки планируют давать тем, кто примет участие в выборах президента, которые планируются 15–17 марта.
Омичам младше 24 лет хотят давать по 8 талонов, тем, кто старше, – по 6 талонов. Оплачивать эти поездки будет городской бюджет.
Ранее сообщалось, что частные перевозчики Омска будут бесплатно возить ветеранов, но только с 3 по 12 мая.
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·Общество

Такую льготу планируют установить для горожан власти, однако официально документ пока не подписали.
Мэрия подготовила проект решения Омского городского Совета об установлении льготы по оплате проезда в общественном транспорте. Талоны на поездки планируют давать тем, кто примет участие в выборах президента, которые планируются 15–17 марта.
Омичам младше 24 лет хотят давать по 8 талонов, тем, кто старше, – по 6 талонов. Оплачивать эти поездки будет городской бюджет.
Ранее сообщалось, что частные перевозчики Омска будут бесплатно возить ветеранов, но только с 3 по 12 мая.
1486