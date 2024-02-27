Полностью разобрать многоэтажку должны за 2 месяца. Сейчас ломают стены и перекрытия, а также вывозят строительный мусор.

Полностью разобрать многоэтажку должны за 2 месяца. Сейчас ломают стены и перекрытия, а также вывозят строительный мусор.

В региональном Минстрое рассказали и наглядно показали, как разбирают аварийный долгострой на улице 70 лет Октября в районе остановки «Поворотная».

Многоэтажку, строительство которой заморозили более 15 лет назад, снесут до фундамента, чтобы на его месте построить новый дом. Сейчас демонтировано более 15 % конструкций заброшенного аварийного здания. Непригодность незаконсервированных стен и плит перекрытия подтвердила техническая экспертиза.

Сейчас строители разбирают стены и плиты перекрытия, также вывозят с площадки строительный мусор. Демонтаж дома планируется завершить к середине апреля, к этому же сроку ожидается получение одобренного госэкспертизой проекта новой семнадцатиэтажки.

Подрядчик ООО «АртРемСтрой» должен сдать готовый дом к январю 2025 года. В нем запланировано 157 квартир, из которых 53 предназначены для дольщиков и 11 – для ветеранов боевых действий.