Омск-Информ
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·Общество

Горожане, которые устали самостоятельно убирать свалку, просят помощи у чиновников.
Жители омского поселка Чукреевка пожаловались в соцсетях на незаконную свалку, победить которую не получается уже несколько лет. Мусор сваливают прямо на дорогу.
– Непорядочные водители, которые вывозят мусор, вываливают его здесь. Каждый год боремся с этим беспределом своими силами, средствами, собранными нашими жителями поселка, мы устали делать все своими силами, где наша администрация? – сообщается в посте.
В мэрии попросили конкретизировать участок и приложить скрин карты, чтобы этим могли заняться городские службы.
·Общество

Горожане, которые устали самостоятельно убирать свалку, просят помощи у чиновников.
Жители омского поселка Чукреевка пожаловались в соцсетях на незаконную свалку, победить которую не получается уже несколько лет. Мусор сваливают прямо на дорогу.
– Непорядочные водители, которые вывозят мусор, вываливают его здесь. Каждый год боремся с этим беспределом своими силами, средствами, собранными нашими жителями поселка, мы устали делать все своими силами, где наша администрация? – сообщается в посте.
В мэрии попросили конкретизировать участок и приложить скрин карты, чтобы этим могли заняться городские службы.