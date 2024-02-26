Пару дней назад его жизнь прервала продолжительная болезнь.

Пару дней назад его жизнь прервала продолжительная болезнь.

В минувшую субботу, 24 февраля, умер начальник ОМВД России по Москаленскому району подполковник полиции Виталий Белов. Ему было 49 лет. Как сообщили в полиции, причиной смерти стала длительная болезнь.

Белов окончил Омскую высшую школу милиции. Работал в отделении уголовного розыска криминальной милиции ОВД Таврического района. С 2017 года возглавлял отдел МВД России по Москаленскому району. Имеет государственные и ведомственные награды.

Прощание с Виталием Петровичем состоялось сегодня утром в Москаленках.