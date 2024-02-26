Омск-Информ
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·Общество

Пару дней назад его жизнь прервала продолжительная болезнь.
В минувшую субботу, 24 февраля, умер начальник ОМВД России по Москаленскому району подполковник полиции Виталий Белов. Ему было 49 лет. Как сообщили в полиции, причиной смерти стала длительная болезнь.
Белов окончил Омскую высшую школу милиции. Работал в отделении уголовного розыска криминальной милиции ОВД Таврического района. С 2017 года возглавлял отдел МВД России по Москаленскому району. Имеет государственные и ведомственные награды.
Прощание с Виталием Петровичем состоялось сегодня утром в Москаленках.
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·Общество

Пару дней назад его жизнь прервала продолжительная болезнь.
В минувшую субботу, 24 февраля, умер начальник ОМВД России по Москаленскому району подполковник полиции Виталий Белов. Ему было 49 лет. Как сообщили в полиции, причиной смерти стала длительная болезнь.
Белов окончил Омскую высшую школу милиции. Работал в отделении уголовного розыска криминальной милиции ОВД Таврического района. С 2017 года возглавлял отдел МВД России по Москаленскому району. Имеет государственные и ведомственные награды.
Прощание с Виталием Петровичем состоялось сегодня утром в Москаленках.
1692