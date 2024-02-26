Эта страна-производитель значилась на коробках с плодами. При этом в документах указывался Иран.

Эта страна-производитель значилась на коробках с плодами. При этом в документах указывался Иран.

Специалисты Россельхознадзора по Омской области совместно с таможенниками задержали на границе партию фиников с высоким фитосанитарным риском.

– Установлено, что партия фиников происхождением Исламская Республика Ирак весом более 21 тонны ввозилась на территорию Российской Федерации в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. В документе было указано, что подкарантинная продукция происхождением Исламская Республика Иран, однако фактически на коробках было указано Исламская Республика Ирак, – отмечает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

Перевозчика привлекли к административной ответственности, а автомобиль вернули на территорию Казахстана.