История началась со словесной перепалки в кафе. Якобы оскорбленный парень начал требовать с «обидчика» деньги и угрожать ему.

История началась со словесной перепалки в кафе. Якобы оскорбленный парень начал требовать с «обидчика» деньги и угрожать ему.

На 22-летнего омича завели уголовное дело о вымогательстве. Произошло это после того, как в полицию обратился 33-летний мужчина, который уже успел перевести оппоненту внушительную сумму.

Следствие установило, что омичи познакомились в октябре 2022 года в кафе на Богдана Хмельницкого. Оба уже были нетрезвыми, и между ними возник небольшой словесный конфликт. После него они разошлись. Но вскоре, со слов жертвы вымогательства, новый знакомый начал требовать с него деньги – якобы за обидные слова. Мужчина их перевел: сначала 5 тыс. рублей, потом уже 15... Дальше – больше.

– Вскоре потерпевший уехал из Омска на заработки, но на этом требования о передаче денежных средств не прекратились. Обвиняемый угрожал даже расправиться с семьей «обидчика» и таким образом под разными предлогами за 1,5 года получил от него почти 2 млн рублей, – сообщает областное УМВД.

Обидчивого, но предприимчивого молодого человека задержала полиция. Вину он признал полностью. Полностью потратил и все полученные деньги.

К уголовной ответственности омича раньше не привлекали. Сейчас он заключен под стражу.