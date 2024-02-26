Торфяные болота загорелись в Крутинском районе.

Торфяные болота загорелись в Крутинском районе.

В Крутинском районе обнаружили горящие торфяники. Специалисты отмечают, что, скорее всего, тлеть они начали еще с лета. Член общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев отметил, что в возгораниях чаще всего виновны люди, которые бросают непотушенные окурки и не тушат костры.

Эксперты отмечают, что потушить торфяники нелегко. Из-за воды они разгораются с новой силой.

– Его пока не раскопаешь, или давлением струи не пробьешь, или можно еще лопатами разбивать. Из-за него очаги разгораются снова. Его заливаешь водой, а через день разгорается снова. Снег его отлично закрывает, как берлога получается, а нам надо ее разрушить, чтобы воздух туда попал, – отметил эксперт в эфире «Вести.Омск».

Специалисты отмечают, что тление торфяников в зимнее время указывает на непростой пожароопасный сезон.