Следователи считают, что мужчину хотели просто избить в отместку за то, что он поднимал руку на жену.

Следователи считают, что мужчину хотели просто избить в отместку за то, что он поднимал руку на жену.

В колодце на территории садоводческого товарищества «Ранет» в Омске нашли труп 39-летнего мужчины. Из-за имеющихся на теле повреждений следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Под подозрением у следователей оказались двое ранее судимых мужчин 45 и 34 лет. Их заключили под стражу.

По версии следствия, в феврале омич, тело которого позднее нашли в колодце, напился и избил жену. Женщина уехала к 45-летнему знакомому и пожаловалась на супруга. В этот же день знакомый вместе с другом избил обидчика. Когда они поняли, что тот скончался, спрятали его тело.

Через несколько дней женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа. При осмотре двора следователи и нашли тело.