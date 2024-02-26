Сооружение для пешеходов появилось на станции Исилькуль. Старый мост, которому больше 60 лет, демонтируют весной.

Сооружение для пешеходов появилось на станции Исилькуль. Старый мост, которому больше 60 лет, демонтируют весной.

В Омской области на станции Исилькуль ввели в эксплуатацию новый пешеходный мост, ведущий через железнодорожные пути. При возведении учтены все современные стандарты и требования, в их числе – доступность для людей с ограниченными возможностями.

– На мосту смонтировано освещение, предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение. Крытая конструкция объекта защитит пешеходов от ветра, снега и дождя. По пути движения размещены указатели и информационные щиты, – отмечают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

На станции есть и старый пешеходный мост. Одно из преимуществ нового над ним заключается и в наличии сходов на островную платформу для выхода к поездам.

В ведомстве также отметили, что старый мост, построенный в 1963 году, демонтируют до апреля.