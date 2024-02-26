В Октябрьском округе скорректировали работу светофоров, чтобы водители быстрее двигались по улице Кирова.

В Октябрьском округе скорректировали работу светофоров, чтобы водители быстрее двигались по улице Кирова.

Сотрудники омского департамента транспорта внесли корректировки в режим работы трех светофоров по улице Кирова. Их синхронизировали, что должно увеличить пропускную способность дороги в часы пик.

С 6:00 до 8:30 на пересечении улиц Кирова – Барабинская и Кирова – 27-я Рабочая на 15 секунд увеличили время разрешающего сигнала для тех, кто едет по улице Кирова. Зеленый для них будет гореть не 87, а 102 секунды.

На пересечении с 25-й Рабочей зеленый для тех, кто едет по Кирова, также будет гореть дольше. С 7:00 до 8:30 длительность сигнала увеличится с 64 до 92 секунд, в остальное время суток – до 73 секунд.

С 7:00 до 8:30 на пересечении с 23-й Рабочей зеленый для транспорта, едущего по Кирова, будет гореть не 40, а 114 секунд.