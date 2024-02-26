В Ситниковском сельском поселении такого фонда не было, пока в суд с иском не обратилась районная прокуратура.

В Ситниковском сельском поселении такого фонда не было, пока в суд с иском не обратилась районная прокуратура.

Прокуратура Нижнеомского района проверила, как администрация Ситниковского сельского поселения соблюдает жилищное законодательство. Как оказалось, были нарушения.

– Установлено, что орган местного самоуправления своевременно не принял меры к созданию на территории муниципального образования маневренного жилищного фонда, что не позволяло оперативно разрешать вопросы, связанные с обеспечением граждан жилыми помещениями во внеочередном порядке, – сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокурор Нижнеомского района Денис Семенов направил в суд иск, который удовлетворили в полном объеме. Теперь в Ситниковском сельском поселении есть маневренный жилищный фонд.