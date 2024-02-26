Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Городской департамент архитектуры и градостроительства разрешил его эксплуатацию. 
В Кировском округе Омска ввели в эксплуатацию новый производственный цех. Его построило ООО «Омский завод инновационных технологий «ЭнергоМаш».
Как сообщает городской департамент архитектуры и градостроительства, здание переменной этажности располагается по адресу: Мельничная, 149а. Его площадь составляет 6497 кв. м.
Отметим, что завод инновационных технологий «ЭнергоМаш» специализируется на производстве котлов и котельного оборудования.
·Экономика/Бизнес

Городской департамент архитектуры и градостроительства разрешил его эксплуатацию. 
В Кировском округе Омска ввели в эксплуатацию новый производственный цех. Его построило ООО «Омский завод инновационных технологий «ЭнергоМаш».
Как сообщает городской департамент архитектуры и градостроительства, здание переменной этажности располагается по адресу: Мельничная, 149а. Его площадь составляет 6497 кв. м.
Отметим, что завод инновационных технологий «ЭнергоМаш» специализируется на производстве котлов и котельного оборудования.