К такому выводу приводит исследование, проведенное «Яндекс Погодой». Согласно его данным, тепла стало больше, а снега меньше.

К такому выводу приводит исследование, проведенное «Яндекс Погодой». Согласно его данным, тепла стало больше, а снега меньше.

Сервис «Яндекс Погода» провел исследование, в котором выяснял, как менялась средняя температура и еще ряд метеопараметров в некоторых городах России. В их число попал и Омск.

В прошедшем году средняя температура в нашем городе была на 3,1 градуса выше, чем в базовый период с 1950 по 1979 годы. А за последнее десятилетие, с 2013 по 2024-й, – выше на 1,8 градуса. Среди городов-миллионников Омск занял 11-е место по приросту средней температуры.

– В Омске постепенно снижается количество холодных дней и растет число теплых. Во всех миллионниках самые низкие температуры были зафиксированы до начала 1990-х годов. А рекорды жары почти везде были побиты уже в XXI веке. В Омске рекорд холода был побит 8 декабря 1968 года, когда температура опустилась до –43,9 °С. Рекорд жары последний раз был установлен 12 июля 2023 года и составил 38,9 °С, – говорится в исследовании.

Также, по подсчетам сервиса, в Омске уменьшилось число дней, когда на улицах лежит снег. Так, в 1950-е годы он лежал в среднем 179 дней, в 2020-е – только 158.