Агрегатор не хочет понижать комиссию для водителей и закреплять в документах нарушения, которые ведут к блокировкам.

Агрегатор не хочет понижать комиссию для водителей и закреплять в документах нарушения, которые ведут к блокировкам.

Петр Иванов, в компании скрывают алгоритм ценообразования. У Федеральной антимонопольной службы есть замечания к «Яндекс.Такси». Как рассказал « Известиям » заместитель руководителя ФАС, в компании скрывают алгоритм ценообразования.

– Алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценоообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс.Такси», – отметил Иванов.

На «Яндекс.Такси» в УФАС жалуются и пассажиры, и водители. За прошлый год было более 300 жалоб, в том числе на комиссию, которая составляет для водителей 28 %, и блокировки. ФАС направила компании письмо о том, что нарушения и наказания за них должны быть исчерпывающе уточнены в документах. Однако перечень оснований для блокировки до сих пор не утвердили.