Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в магазине на улице 21-й Амурской. Омич получил перелом носа от неизвестного мужчины. Причина поступка непонятна.

В отдел полиции № 11 обратился 40-летний омич, который рассказал, что возле круглосуточного магазина на улице 21-й Амурской его ударил незнакомец. В результате у мужчины диагностировали перелом носа.

– Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом павильоне, и предварительно выяснили, что телесные повреждения омичу причинил мужчина в сером пуховике, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Жителей города, которые узнали мужчину на фото, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-24-02, 8-913-154-66-96 или 102.

·Происшествия

Инцидент произошел в магазине на улице 21-й Амурской. Омич получил перелом носа от неизвестного мужчины. Причина поступка непонятна.

В отдел полиции № 11 обратился 40-летний омич, который рассказал, что возле круглосуточного магазина на улице 21-й Амурской его ударил незнакомец. В результате у мужчины диагностировали перелом носа.

– Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом павильоне, и предварительно выяснили, что телесные повреждения омичу причинил мужчина в сером пуховике, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Жителей города, которые узнали мужчину на фото, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-24-02, 8-913-154-66-96 или 102.