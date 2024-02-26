Эти ограничения ввели, чтобы избежать утечки важных и секретных сведений.
На прошлой неделе председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов подписал постановление об ограничении права на выезд из России депутатов, которые владеют секретными сведениями. Сегодня документ опубликовали на портале правовой информации.
– Депутат, осведомленный в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях в связи с осуществлением им депутатских полномочий, обязан направить письменное уведомление председателю Законодательного собрания о предстоящем выезде из Российской Федерации не позднее чем за 30 календарных дней до дня планируемого выезда, – сообщается в документе.
При этом депутатам придется сообщать не только дату, но и цель поездки, страну и наименование турагента. В течение 5 дней после подачи документов депутату сообщат, можно ему ехать или нет.