С 22 по 25 февраля в нескольких районах области произошли крупные пожары. Где-то погибли люди.

С 22 по 25 февраля в нескольких районах области произошли крупные пожары. Где-то погибли люди.

За время длинных выходных в Омской области произошло 11 крупных пожаров, в нескольких из них погибли люди. Огонь повредил и уничтожил деревообрабатывающий цех, машины, частные и дачные дома.

Так, ранним утром 22 февраля в селе Новокиевка Любинского района горел многоквартирный дом. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар повредил кровлю, потолок, стены на общей площади 64 кв. м. В ходе разбора завалов в комнате на диване спасатели нашли тело мужчины. Причину возгорания сейчас выясняют.

Тем же днем в райцентре Саргатское пожар уничтожил трехквартирный дом. Площадь возгорания составила 152 кв. м. И в этот раз не обошлось без трагедии. Тело мужчины нашли в коридоре на полу. Причина происшествия устанавливается.

Еще одно ЧП произошло вечером 23 февраля в двухквартирном доме в Центральном округе Омска. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. В ходе тушения возгорания огнеборцы спасли мужчину, которого передали скорой помощи. Но, к сожалению, спасти его не удалось. Омич скончался в больнице. Причина происшествия также неизвестна.

Ночью в поселке Новоомском Омского района загорелся строящийся дом. Огонь распространился на 50 кв. м.

– В ходе тушения пожара и разбора завалов в комнате, на диване обнаружены фрагменты тела человека и фрагменты тел еще двух людей. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, – добавили в ведомстве.

Кроме того, в селе Андреевское Омского района мужчина попытался сам потушить автомобиль, который загорелся во дворе дома, но получил травмы. К счастью, обошлось без трагедии. Пострадала от огня и женщина в Советском округе Омска. Там горела пятиэтажка. Самостоятельно по лестнице эвакуировались 11 человек, еще 5 были спасены.