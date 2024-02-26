Иконы были именными и ценными. Похищать священные изображения мужчине не привыкать: раньше его уже судили за такие преступления.

Иконы были именными и ценными. Похищать священные изображения мужчине не привыкать: раньше его уже судили за такие преступления.

В пензенскую полицию обратилась местная церковная староста. 53-летняя женщина рассказала, что неизвестный украл из церковной лавки именные иконы. Материальный ущерб превысил 11 тыс. рублей.

Вором оказался омич, при этом выяснилось, что 37-летний мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление. В краже он признался.

– Он рассказал, что пришел в собор, убедился в отсутствии внимания со стороны служащих, спрятал под куртку иконы и с похищенным вышел из храма, не расплатившись. Часть похищенных икон подозреваемый продал незнакомцу около железнодорожной станции. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды, – рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Полицейские изъяли 17 икон. Омичу грозит до двух лет лишения свободы.