Молодой человек подрабатывал, раскладывая наркотики по тайникам. Запрещенное средство он хранил в пачках из-под сигарет.

Молодой человек подрабатывал, раскладывая наркотики по тайникам. Запрещенное средство он хранил в пачках из-под сигарет.

В Омске на улице Пархоменко задержали 26-летнего молодого человека. Он подозревается в незаконных операциях с запрещенными веществами. На месте у него изъяли пять пачек из-под сигарет, в которых находилось 52 свертка с порошкообразным веществом. Это оказался мефедрон общей массой 83 грамма.

– В ходе осмотра места проживания омича полиция на верхней полке кухонного гарнитура обнаружила 6 пачек из-под табачных изделий, в которых нашли 64 свертка с аналогичной наркосинтетикой общим весом 119 граммов. Кроме того, в арендуемом жилище изъят контейнер с упаковочным материалом, весами, остатками запрещенных веществ. В нем же обнаружены таблетки в виде кофейных зерен, которые являются МДМА общей массой 8,6 грамма, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Незаконную работу молодой человек нашел в одном из мессенджеров. Получал партии наркотика, фасовал и распространял в Октябрьском округе.

За покушение на сбыт наркотиков стражи порядка возбудили 16 уголовных дел. Омичу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.