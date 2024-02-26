Время было позднее, и все водители проезжали мимо. Но, к счастью, поблизости оказались сотрудники ДПС.

Время было позднее, и все водители проезжали мимо. Но, к счастью, поблизости оказались сотрудники ДПС.

В одном из омских пабликов рассказали историю со счастливым концом о сломавшейся среди ночи на трассе машине. Произошло это 24 февраля около 2 часов ночи. Заложниками ситуации оказались муж, жена и ребенок. Они позвонили друзьям и попросили о помощи, однако ее еще предстояло дождаться и желательно при этом не замерзнуть. Водители автомобилей, попадавшихся в это время на трассе, проезжали мимо.

Однако позже поблизости оказался экипаж ДПС, сотрудники которого предложили помощь.

– Объяснили ситуацию, они сказали: «Заходите к нам греться», предложили меня с ребенком домой отвезти, а муж вызывал эвакуатор. Еще пока мы ждали своих друзей, товарищ майор угостил шоколадкой сына, – написала автор поста Надежда Хацко.

Женщина поблагодарила неравнодушных сотрудников экипажа № 358 и назвала их примером для многих.