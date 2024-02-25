За его поиски в Омской области взялись сотрудники полиции.

За его поиски в Омской области взялись сотрудники полиции.

Омские полицейские начали разыскивать 20-летнего Алмата Еркин углы Полтабаева. В минувший четверг парень из Казахстана выехал на поезде из Астаны в Омск и перестал выходить на связь с родными.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, темные волосы. Был одет в белую куртку, серую вязаную шапку, белую толстовку с капюшоном, темные брюки, черные ботинки с белой подошвой. При себе имел синий рюкзак.

Тех, кому известно местонахождение Алмата Полтабаева, просят позвонить в полицию: 79-33-02, 8-983-117-91-40 или 102.